Tuttosport – Gattuso fiducioso su Insigne ma già pensa all’eventuale assenza: Lozano, Elmas o Politano al suo posto

Barcellona-Napoli è ormai alle porte. La tanto attesa gara di ritorno degli ottavi di Champions League si disputerà sabato sera in un Camp Noi praticamente deserto, per ovvi motivi. Rino Gattuso è molto fiducioso riguardo il recupero di Lorenzo Insigne.

Il giocatore, però, scenderà in campo solo se sarà al 100% e nel frattempo l’allenatore del Napoli sta già pensando a come sostituirlo eventualmente. Elmas o Lozano, ma non è da scartare l’ipotesi Politano insieme a Callejon e Mertens. Questo quanto rivelato da Tuttosport.