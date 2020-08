Sportitalia – Sepe potrebbe andare al Napoli ad una condizione. Veretout in cima alla lista

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto durante la diretta televisiva a Sportitalia, rilasciando alcune parole sul Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Sepe può arrivare se va via un portiere, se restano Ospina e Meret allora il discorso finisce così. Se Hysaj non rinnova arriva Faraoni. Se Koulibaly va via arriva un altro centrale, ci sono stati sondaggi per Smalling. Se va via Allan, Veretout è il primo della lista. L’esterno offensivo forte è Boga, ma costa 40 milioni. Vediamo se Petagna può finire in qualche operazione, altrimenti resta”.