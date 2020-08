GdS – Insigne non sente più dolore: il capitano ce la sta mettendo tutta per esserci contro il Barcellona

La presenza di Lorenzo Insigne contro il Barcellona resta uno dei temi principali della settimana che porterà gli azzurri al Camp Nou. Il numero 24 partenopeo non sente più dolore e farà di tutto per essere in campo contro i catalani. Tuttavia, il capitano azzurro partirà comunque alla volta di Barcellona, anche se non dovesse recuperare dall’infortunio. Ecco quanto scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“Il capitano sta proseguendo con le terapie, seguito dallo staff medico che le proverà tutte per metterlo a disposizione di Rino Gattuso in tempo utile per la supersfida del Camp Nou. Lorenzo non molla un solo istante, ha intuito che il muscolo infiammato può anche essere tenuto sotto controllo“