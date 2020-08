Il Tempo – La Lazio pensa a Cavani per l’attacco

Edinson Cavani ha intenzione di chiudere alla grande la sua carriera. L’attaccante uruguaiano vuole continuare a giocare a grandi livelli e una volta terminato il suo contratto col Paris Saint Germain cercherà una nuova casa.

Secondo l’edizione odierna de Il Tempo, se la Lazio non dovesse chiudere l’accordo con David Silva sarebbe pronta a fiondarsi sul Matador. Cavani chiede un ingaggio da 5 milioni per 3 anni e i biancocelesti potrebbero fare uno sforzo per accontentarlo ma la trattativa resta comunque solo un’idea per ora.