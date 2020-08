GdS – Juve, niente 40 mln cash per Milik. Offerto Bernardeschi, Romero o Pellegrini

La Juventus continua ad insistere per Arkadiusz Milik. Il giocatore polacco ha ormai chiuso col Napoli e si prepara ad un trasferimento ormai scontato. L’attaccante azzurro preferirebbe i bianconeri su tutte le pretendenti ma la trattativa tra i partenopei e i piemontesi non è per nulla semplice.

La Juve non ha intenzione di pagare i 40 milioni cash che chiede Aurelio De Laurentiis per Milik e offre uno scambio al Napoli. Bernardeschi è il primo indiziato ma la sua volontà fa da muro alla trattativa. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive:

“Ci sarebbe l’opzione Romero, un po’ meno quella Luca Pellegrini, ma siamo nel campo delle ipotesi. Anche perché, per prendere Romero, De Laurentiis dovrebbe prima piazzare Koulibaly alle sue condizioni”.