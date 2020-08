France Football: “Ronaldo sognava il PSG, a Torino si sente prigioniero”

Cristiano Ronaldo ancora al centro dei pensieri di France Football e stavolta non per l’assegnazione di un nuovo pallone d’oro. Secondo la prima penna del settimanale, Marchand, il portoghese sarebbe stato vicino all’addio alla Juve, direzione Psg.

Ronaldo continuerebbe a sentirsi “prigioniero, solitario, incompreso, in una squadra che non è all’altezza delle sue aspirazioni”

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, secondo il noto giornalista, Ronaldo si sentirebbe prigioniero a Torino e sarebbe desideroso di muoversi verso Parigi. Nei sogni di CR7, il Parco dei Principi riempito da connazionali, in numero consistente nella capitale francese. Lì avrebbe trovato compagni di squadra di grande livello come Neymar e Mbappè con i quali duettare.

La crisi pandemica e la possibilità di giocarsi le final eight nella sua Lisbona avrebbero sopito i malumori e calmato le acque, ma il sogno non sarebbe stato accotonato definitivamente.