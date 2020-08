UFFICIALE – Champions League, diffide azzerate dai quarti di finale!

La Uefa, viste le numerose novità apportate alla fase finale della Champions League, ha deciso di anticipare l’azzeramento delle diffide al completamento degli ottavi di finale anzichè dei quarti, in modo tale da evitare quanto più possibile che un calciatore possa saltare per squalifica la finale.

Buone notizie per Juve e Napoli che avevano rispettivamente in diffida Matuidi da una parte e Koulibaly e Mario Rui. L’Atalanta, invece, essendo già ai quarti, non ha alcun giocatore in diffida.