RAI – Venerato: “Milik ultima scelta! Al Camp Nou sarà Llorente la prima alternativa a Mertens”

Secondo quanto riferito dal collega Ciro Venerato, giornalista Rai, pare che Arek Milik sia finito ultimo nelle gerarchie dell’attacco azzurro. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Radio Goal in merito alla sfida di Champions tra Napoli e Barcellona:

“Lozano potrebbe rivelarsi una pedina importante nella sfida di sabato sera. Per quanto riguarda Milik, il polacco è diventato la terza scelta di Gattuso, oggi infatti la prima alternativa a Dries Mertens è Fernando Llorente. Sarà lo spagnolo il primo ad essere chiamato in causa qualora dovesse esserci bisogno di un rinforzo in attacco. Sempre più fuori dai piani dunque Milik, lontanissimo dall’ipotesi rinnovo”