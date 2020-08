Lenglet su Mertens: “È un giocatore letale davanti alla porta! Noi abbiamo un piccolo vantaggio”

Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di AS, Clement Lenglet ha parlato in merito alla sfida di Champions contro il Napoli e in particolare di Dries Mertens. Ecco quanto riferito dal giocatore blaugrana:

“Dobbiamo giocare una grande partita per qualificarci e andare in Portogallo per le fasi finali. Non ho avuto modo di giocare contro Mertens nella gara di andata, ho avuto però la fortuna di affrontarlo nel pre campionato. Il belga è un giocatore molto veloce nei primi tre metri, può essere letale davanti alla porta, nella gara d’andata ha segnato un gran gol!”