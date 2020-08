GdS – Lozano in pole se Insigne non ce la fa

A Napoli tutta la città sembra essere in ansia per le condizioni di Lorenzo Insigne, che sono meglio del previsto ma vanno valutate giorno dopo giorno. I risultati della risonanza di ieri hanno evidenziato una piccola infiammazione all’adduttore e potrebbe essere recuperato in tempo per Barcellona, ma nel caso non dovesse farcela, Gattuso ha le idee chiare.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, Hirving Lozano è pronto per prendere il posto del capitano sulla fascia sinistra, di fatto il compito per cui erano stati spesi i 50 milioni dal PSV per acquistarlo. Sullo sfondo rimane un’ipotesi Elmas, per garantire tecnica sulla sinistra, mentre salgono le quotazioni di Politano su quel lato.