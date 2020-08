GdS – Concorrenza per Boga, anche l’Atalanta sull’obiettivo del Napoli

Jeremie Boga è da tempo nel mirino del Napoli, che dopo l’annunciato addio di Callejon, è alla ricerca di un esterno. La Gazzetta dello Sport di oggi però, racconta come ci sia una concorrente in più sul giocatore ivoriano. Infatti, l’Atalanta ha messo gli occhi sul talento del Sassuolo e ha seria intenzione di acquistarlo. Le motivazioni proposte sono la possibilità di giocarsi la Champions League e uno stile di gioco nello stretto molto adatto al calciatore, capace di dialogare in velocità con una punta dotata fisicamente come Zapata. Il Napoli ha seria concorrenza.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI