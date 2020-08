D’Amico, intermediario Osimhen: “Mai avuto dubbi sulla trattativa con il Napoli! Callejon? Ho due nomi per sostituirlo”

Andrea D’Amico, intermediario di Victor Osimhen, ha rilasciato una lunga intervista ai microfono di Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, in cui ha parlato dell’affare Osimhen e dell’addio di Callejon:

“Sarà un mercato scoppiettante, anche per il Napoli. Rinnovare il contratto del Gattuso non era calciatore, il Milan gestiva bene queste situazioni e più giocavi bene più guadagnavi. Osimhen? Non ho mai avuto dubbi sulla trattativa che lo avrebbe portato al Napoli, sapevo che le difficoltà sarebbero state superate con successo. Ho due nomi provenienti dal Paraguay come possibili sostituti di Callejon: Angel e Oscar, sono due fratelli entrambi esterni, di loro però non ne ho ancora parlato con Giuntoli”.