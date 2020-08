TS – Oggi UEFA valuta la sede di Barça-Napoli dopo le parole di De Laurentiis

Il problema COVID è ancora presente e non è da sottovalutare. L’emergenza sanitaria continua e la UEFA sta ancora una volta pensando quale sarà la sede della partita di Champions tra Barcellona e Napoli. Tuttosport prova a spiegare la situazione, chiarendo come oggi ci sia il verdetto della UEFA sulla decisione del luogo, che si esprimerà dopo aver ascoltato le autorità sanitarie catalane. Per ora però, non si intravede la possibilità di giocare il match in Portogallo, come chiesto da De Laurentiis. Si parte venerdì, col Napoli che spera di portare in viaggio anche Lorenzo Insigne.

