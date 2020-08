Non si placa la battaglia legale tra Napoli e Roma: Giuntoli rischia una sanzione

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, sta proseguendo la battaglia legale tra Napoli e Roma. Il club azzurrò presentò un esposto contro i giallorossi per presunte violazioni del protocollo anti-Covid nel match del San Paolo e la battaglia legale va avanti. Il team manager dei giallorossi Gombar avrebbe presentato una memoria difensiva dove ricostruisce dettagliatamente i fatti, specificando che non vi era alcuna panchina aggiuntiva. Per questo motivo la Procura Federale ha deciso di aprire un procedimento sul club azzurro.

Stavolta a rischiare sono gli azzurri, in particolare il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il dirigente azzurro sarebbe arrivato addirittura ad insultare il team manager e il responsabile della comunicazioni giallorossi nel pre-partita e adesso rischierebbe una sanzione. La battaglia legale tra le due società continui, sarà infatti anche ascoltato l’arbitro Gianluca Rocchi.