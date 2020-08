GdS – Insigne, oggi la verità. C’è ottimismo ma Gattuso ha il Piano B pronto

Oggi è il giorno decisivo, quello della verità. Il Napoli ha bisogno di sapere se potrà contare su Lorenzo Insigne per la sfida contro il Barcellona. Ancora non c’è la certezza, ma come fa sapere la Gazzetta dello Sport, ieri a Castel Volturno si sono visti sorrisi e positività, perché l’infortunio di Lorenzo il magnifico non è sembrato così grave come si pensava.

Questa mattina l’esame strumentale per avere il responso definitivo, col capitano che ha parlato con Gattuso dicendogli che sarebbe pronto a rischiare per farsi trovare pronto. È una questione di cuore e di orgoglio sfidare Leo Messi e difendere Napoli per raggiungere un traguardo storico, ma ovviamente non basta solo il cuore e Gattuso sta pensando anche al Piano B. Lozano e Elmas sono i favoriti per sostituirlo, con il messicano in vantaggio che ha bisogno di un’altra grande occasione per mettersi in mostra. Il Napoli è fiducioso.