Dalla Spagna – Rivoluzione tattica per il Barça in vista del Napoli

Il Napoli è pronto a giocarsi una delle sfide più importanti della stagione e trasformare in favorevole l’1-1 dell’andata. Però, per i partenopei, ci sarà un ostacolo un più: come riportano i colleghi di “Sport” in Spagna, Quique Setien avrebbe in mente una rivoluzione tattica che non si vedeva da tempo a Barcellona. Il modulo potrebbe essere dunque il 3-5-2, con un pacchetto difensivo formato da Semedo, Piqué e Lenglet. A centrocampo Sergi Roberto e Jordi Alba come quinti, con De Jong, Riqui Puig e Rakitiv in mezzo. Davanti coppia incredibile Suarez-Messi. Un Barcellona abituato a difendere a quattro che ora porta una curiosa novità.

