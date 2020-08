D’Agostino: “De Paul potrebbe trovarsi bene in azzurro, manca un Nainggolan. Rammarico? Aver detto di no al Napoli”

Gaetano D’Agostino, ex centrocampista di Roma e Udinese, è intervenuto a Taca La Marca trasmissione dedicata al calcio. Di seguito quanto evidenziato:

DE PAUL-NAPOLI

“È un giocatore importante, lo ha dimostrato giocando all’Udinese e con la nazionale argentina. Lega il gioco ed ha un gran piede, oltre ad essere abituato alle pressioni giocando in squadra con Messi. Poi a Napoli gli argentini si sono sempre trovati bene”.

D’AGOSTINO SUL CENTROCAMPO DEL NAPOLI

“Forse al Napoli manca un giocatore come Nainggolan o Barella. Manca un giocatore che riesce a rubare palla e ripartire. Servirebbe un calciatore con caratteristiche dinamiche, che fa legna ma nel corso dell’anno riesce a segnare anche 5-6 volte. Allan è un top, ma il suo tempo a Napoli sembra essere concluso, deve essere sostituito da un calciatore all’altezza”.

D’AGOSTINO-NAPOLI, IL RETROSCENA

“L’unico rammarico è aver detto di no al Napoli troppo in fretta, ero confuso. Tante squadre mi cercavano. Uno come me al Napoli si sarebbe divertito e avrebbe fatto divertire la gente”.