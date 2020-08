L’esperienza di Marc Tsoungui con la maglia del Napoli Primavera è durata soltanto una stagione.Con appena quattro presenze e dopo un campionato molto deludente per lui e per la squadra azzurra, ha firmato un contratto triennale con il Losanna, tornando nell’ambiente in cui è cresciuto calcisticamente.

Il terzino camerunese di passaporto svizzero inizierà la preparazione con i nuovi compagni il prossimo 17 agosto.