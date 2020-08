CdS – Possibile uno scambio Milik-Under con la Roma

Il mercato post covid non sembra essere molto diverso da com’era prima. Tra le girandole di mercato e le possibilità di rinforzarsi, ecco che spunta uno scenario interessante che potrebbe beneficiare a Roma e Napoli. Come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, non è da escludere uno scambio Milik-Cengiz Under. La Roma accoglierebbe a braccia aperte il polacco e il Napoli ha bisogno di un’ala destra dopo l’addio di Callejon.

Per sistemare l’affare, ci sarebbe bisogno forse di un conguaglio economico da parte della Roma vista la maggiore valutazione di mercato di Milik. L’idea piace ma sullo sfondo rimane Bernardeschi, che la Juve potrebbe sacrificare per arrivare al centravanti, nonostante per ora non abbia dato segnali di cedimento.