CdS – Il Napoli alla ricerca di un’alternativa per Mario Rui

Rino Gattuso sta già pensando a come costruire la squadra del prossimo anno, e tra le sue priorità, c’è anche quella di trovare una valida alternativa a sinistra per Mario Rui. Il Corriere dello Sport di oggi suggerisce come uno dei nomi possibili sia Santiago Arias, già cercato nell’estate 2018 e proprio ad un passo dal Napoli, poiché nella giornata di venerdì il presidente De Laurentiis ha pranzato col presidente dell’Atletico Madrid, dove milita Arias, magari discutendo anche di lui.

Nonostante il quotidiano solleciti questa opzione, Arias non ha quasi mai giocato nella corsia di sinistra in carriera ed è destro naturale. Un’altra opzione che il Napoli sta valutando su quella corsia è il greco Konstantinos Tsimikas dell’Olympiakos, che chiede 15 milioni, valutati come eccessivi dal Napoli.