Bergomi: “Capisco lo sfogo di Conte, anche ai miei tempi l’Inter non aveva la protezione di Juve e Milan”

Beppe Bergomi, ex leggenda dell’Inter e attualmente opinionista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Lo “zio” ha commentato le dichiarazioni di Antonio Conte al termine dell’ultima di campionato contro l’Atalanta. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Riguardo le parole di Antonio Conte, non posso far altro che dire che le capisco. Anche ai miei tempi, noi dell’Inter eravamo come banderuole al vento. Il Milan aveva il potere delle televisioni, la Juventus aveva i giornali, mentre noi non avevamo alcun tipo di protezione. Venivamo travolti dalle polemiche anche quando vincevamo, capisco lo sfogo di Conte”.