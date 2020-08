Barcellona, Lenglet: “Il Napoli è forte, noi abbiamo un piccolo vantaggio. Mertens? Letale sotto la porta”

Clement Lenglet, difensore del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale televisivo ufficiale del club blaugrana:

“Il Napoli è una squadra forte. All’andata abbiamo pareggio 1-1 ed ora abbiamo questo piccolo vantaggio, ma è molto piccolo. Servirà una grande partita qui a Barcellona per raggiungere Lisbona e la Final Eight. La prima cosa da fare è restare estremamente concentrati per questo match e provare a vincere. Dovremo dare il 100%.

Mertens? Ci ho giocato in preseason ma non in Champions, nei primi metri è molto veloce: ha ottimi movimenti, gli piace giocare alle spalle dei difensori. Sotto porta è letale, all’andata ha segnato un bel gol”