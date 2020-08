Il Mattino – Nodo rinnovo, Gattuso non vuole clausole unilaterali

Dopo lo spettacolo, anche un po’ di burocrazia. A campionato finito, il Napoli deve sedersi al tavolo per discutere del contratto di Rino Gattuso, e come riporta Il Mattino nell’edizione odierna, ci potrebbe essere qualche nodo importante da sciogliere prima della firma del contratto. Gattuso aveva accettato tutti i dettagli per la fretta a dicembre, ma ora con la possibilità di cambiare, vorrebbe ridiscutere le clausole unilaterali che avrebbero permesso sia alla società che a lui stesso di liberarsi.

Il Mattino spiega così: “Quest’anno entro il 30 aprile Gattuso avrebbe potuto liberarsi dal contratto fino al 2021 pagando 500 mila euro di penale e il Napoli avrebbe potuto fare lo stesso versando 700 mila euro a Gattuso entro il 10 giugno. Ecco, Gattuso gradirebbe che tutto questo intreccio di clausole non ci sia all’interno del nuovo contratto.

Un segnale forte da parte del tecnico che vuole assumersi tutte le responsabilità del proprio lavoro in azzurro.