GdS – Insigne: gioia e dolore

Il Napoli ha vinto una partita a cui non è mancato nulla. Tra record, risse, addi e purtroppo infortuni, gli azzurri di Gattuso hanno portato a casa un 3-1 convincente contro una Lazio che ci teneva ma che non è riuscita ad essere brillante. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli può sorridere per la prestazione, e Gattuso essere ottimista, con gli interpreti che saranno praticamente quelli che giocheranno contro il Barcellona, a parte qualche dettaglio.

La brutta notizia per il Napoli è arrivata nel finale, con Insigne uscito dal campo in lacrime. Ancora non è nota precisamente l’entità dell’infortunio che si dovrebbe conoscere domani dopo la risonanza, ma l’espressione di Lorenzo non ha fatto trasparire molte speranze. Dopo la gioia del gol, il dolore di dover (forse) saltare quella che dovrebbe essere la partita più importante del cammino europeo napoletano. Gattuso prega di non perdere il suo capitano, ma si prepara alla battaglia con o senza Lorenzo.