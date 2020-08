GdS – Il metodo Gattuso funziona: terzo nel girone di ritorno e tanta consapevolezza

Consapevolezza. Quando stare dietro e ripartire, quando essere ultra offensivi. Il metodo Gattuso sta funzionando per il Napoli, che ieri ha dimostrato di non andare mai in apnea contro un avversario fortissimo come la Lazio. E i numeri sono a favore del tecnico calabrese: da quando è subentrato a dicembre, gli azzurri sono terzi, soltanto dietro a Milan e Atalanta, con ben 38 punti. Una statistica che salva parzialmente il settimo posto finale, dopo aver conquistato anche la Coppa Italia e dimostrando di essere una squadra compatta.

Ora l’ulteriore prova di maturità di Rino sarà nella sfida di Champions contro il Barcellona e dimostrare quanto fatto vedere ora anche la prossima stagione. Con un Osimhen in più e un Milik bocciato, con la rosea stessa che definito una “punizione” la panchina del polacco di ieri sera. Tra tanti nervosismi a fine gara, il Napoli può guardare avanti col sorriso.