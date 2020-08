CALCIOMERCATO NAPOLI ULTIMISSIME – Dopo aver formalizzato l’acquisto più oneroso della storia del Napoli, con Victor Osimhen pagato 70 milioni di euro più 10 di bonus, il club azzurro ora si concentrerà sul fronte cessioni. Ed è nell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport che è possibile apprendere le prossime mosse in tal senso del Napoli:

CALCIOMERCATO NAPOLI, DOPO OSIMHEN VIA A SEI CESSIONI

“Ora il ds Giuntoli si sta adoperando per eliminare dall’organico tutti quegli attaccanti che non sono in linea con il progetto tattico di Gattuso. A cominciare da Milik. Il Napoli chiede solo soldi oppure in alternativa un calciatore che possa servire a Ringhio: Bernardeschi dalla Juventus oppure Under dalla Roma“.

“Poi, Llorente e Younes che sono già stati promessi al Benevento in cambio di una somma di poco superiore ai 10 milioni. Quindi toccherà a Lozano (magari in prestito al Parma), Ounas ed Allan che quasi certamente finirà all’Everton“.