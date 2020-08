CdS – Tratti di “finanza creativa” per acquistare Osimhen: tutti i dettagli sulla trattativa che ha portato Victor in maglia azzurra

Quest’oggi, tramite il noto quotidiano Il Corriere dello Sport, sono spuntati ulteriori retroscena interessanti che riguardano la trattativa conclusa lo scorso 31 luglio per Victor Osimhen, e che ha portato il centravanti nigeriano 21enne a firmare per cinque anni con il club azzurro. Parliamo dell’acquisto più oneroso della storia del Napoli, ma in modo molto complesso si è arrivato al suo acquisto definitivo. Ecco tutti i dettagli, riportati dalla testata:

“Dentro quel contratto, c’è un mondo: bonus facilmente raggiungibili e altri che lusingano e sembrano complicati; tratti di «finanza creativa» e speranze che viaggiano sospese nel futuro. Ma Victor Osimhen, resta, è scritto su carta, il calciatore più pagato della storia del Napoli: i settanta milioni (più dieci di eventuali riconoscimenti al Lilla) «stracciano» i cinquanta milioni (quarantadue per l’acquisto, otto di commissioni), investiti appena un anno fa per arrivare a Lozano“.

“Ma l’ingegno, in questo calcio moderno, in cui s’avverte il senso delle magie, ha consentito al Napoli di risparmiare venti milioni di euro, la valutazione che il Lilla ha dato a Karnezis e ai giovanissimi Manzi (20), Palmieri (20) e Liguori (22), utili per chiudere un affare altrimenti complesso”.