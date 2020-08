Venerato: “Veretout gradito da Giuntoli e Gattuso. Piace Faraoni.”

Mercato, mercato e mercato. In questi giorni il Napoli sta cercando in tutti i modi di costruire una squadra competitiva per il prossimo anno attraverso il calciomercato e i nomi sulla lista sono diversi. Come riferisce Ciro Venerato, giornalista Rai, nel suo intervento a Radio Kiss Kiss, ci sono anche Faraoni e Veretout, queste le sue parole:

“Sia Faraoni che Veretout sono nomi che circolano a Castel Volturno. C’è gradimento totale per Veretout da parte di Giuntoli e Gattuso nel caso in cui venisse venduto subito Allan. La Roma non vuole venderlo ma la situazione potrebbe cambiare in base alle casse del club della capitale. Faraoni piace ma non è la primissima scelta”.