Ultima al San Paolo per Callejon: abbraccio strappalacrime con Gattuso all’uscita dal campo!

Al minuto numero 78 della sfida tra Napoli e Lazio, Josè Maria Callejon è uscito per l’ultima volta dal prato del San Paolo con la maglia azzurra.

L’ala spagnola ex Real Madrid si è lasciata andare ad una serie di saluti con compagni ed avversari, come Ciro Immobile. Una volta uscito dal campo però è arrivato l’abbraccio più significativo, quello con il mister Rino Gattuso. Pochi istanti pregni di emozioni per il numero 7 di Motril, che verosimilmente non calcherà mai più il prato verde dell’impianto di Fuorigrotta.