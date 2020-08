Immobile in gol contro il Napoli: eguagliato il record di Higuain a quota 36!

Ciro Immobile è il giocatore che ha segnato più gol in una singola stagione di Serie A. Per il momento il primato è in condivisione con Gonzalo Higuain a quota 36 reti.

Curioso come entrambi abbiano segnato il loro 36esimo gol al San Paolo, più precisamente nella stessa porta. Nel caso di Higuain, con la maglia del Napoli contro il Frosinone, mentre nel caso di Immobile, con la maglia della Lazio proprio contro il Napoli. L’attaccante di Torre Annunziata ha ancora poco meno di un’ora per cercare di staccare l’argentino e prendersi il record solitario.

Non è l’unico record della serata di Immobile. Il centravanti della Lazio è infatti il giocatore che ha segnato più gol in trasferta in una singola stagione di Serie A: 17 reti.