Napoli-Lazio, la probabile formazione: Gattuso prepara sei cambi rispetto alla sfida con l’Inter

La Gazzetta dello Sport, all’interno dell’edizione odierna, ha riportato la probabile formazione del Napoli per la sfida di stasera contro la Lazio. Il match del San Paolo chiuderà la Serie A degli azzurri, in attesa della sfida di Champions League contro il Barcellona.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sarebbero ben sei i cambiamenti nella mente di Gattuso rispetto alla sfida di San Siro contro l’Inter. Tra i pali c’è il ritorno di Ospina, in difesa ritorna al suo posto Di Lorenzo, con Hysaj che giocherà a sinistra facendo rifiatare Mario Rui. Tra i centrali di difesa si rivede finalmente Luperto, al fianco di Koulibaly. A centrocampo spazio per Lobotka e Fabian, out contro l’Inter, al fianco del sempre presente Zielinski. In attacco fiducia a Insigne, Mertens e Callejon, che faranno le prove generali per il Barcellona.

Di seguito la probabile formazione del Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Luperto, Hysaj; Fabián, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.