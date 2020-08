Moggi attacca Carraro: “Decideva le sorti del campionato, guidava scudetto e retrocessioni con gli arbitri”

All’interno dell’edizione odierna del quotidiano Libero, Luciano Moggi ha attaccato Franco Carraro, ex dirigente e presidente FIGC. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Cercava di guidare le retrocessioni, è evidente quando in un’intercettazione si incavola con il designatore: ‘Ma allora gli arbitri non ti danno più retta. Questa settimana la Lazio gioca a Milano e non si può far nulla, ma dalla settimana prossima va aiutata. La Lazio non può retrocedere e non può farlo neppure la Fiorentina’. Sarebbe interessante riflettere sulla frase ‘a Milano non si può far nulla’, perchè a Milano non si potevano aiutare le squadre in lotta per non retrocedere, mentre su altri campi era possibile farlo”.