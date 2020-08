Italia-Bosnia, possibile cambio sede, impossibile giocare a Firenze causa Covid: le soluzioni

Il prossimo impegno per la Nazionale è già fissato da tempo: Italia-Bosnia, il 4 settembre 2020, per l’esordio della Nations League. La sede del match è però ancora avvolta da un alone di mistero.

In condizioni normali il match si sarebbe disputato a Firenze, all’Artemio Franchi. La Bosnia però, è uno di quei paesi per i quali vale il blocco di ingresso in Italia. Se le cose non dovessero cambiare fino a settembre, al Franchi non si potrebbe giocare. La possibilità di disputare la partita all’estero, in campo neutro, è un’ipotesi che si fa sempre più concreta.