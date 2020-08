Simone Inzaghi ha rilasciato alcune parole durante la conferenza nel post partita di Napoli-Lazio. Di seguito quanto evidenziato:

“Siamo tutti orgogliosi di Immobile. Penso sia un premio che merita, soprattutto per la dedizione e per l’amore che ha per la Lazio. Per tanti anni la Lazio e Immobile faranno parlare”.