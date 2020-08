INFORTUNIO INSIGNE – AGGIORNAMENTO ORE 23:00 – Il Napoli ha comunicato attraverso un tweet sul proprio profilo Twitter ufficiale che Lorenzo Insigne è stato sostituito a causa di un risentimento muscolare alla coscia. Ci saranno, nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni, aggiornamenti per capire l’entità dell’infortunio e soprattutto i tempi di recupero.

Nel corso dell’intervista post partita a Sky, Rino Gattuso ha chiarito le prime sensazioni a riguardo dell’infortunio di Lorenzo Insigne: “Non ho ancora la laurea in medicina, ma sembrerebbe essere un problema osseo e non muscolare. La situazione sarà più chiara domani dopo gli esami strumentali”. L’inviato di Sky Massimo Ugolini ha rivelato che però le sensazioni sono positive, almeno rispetto a quanto era emerso nei primissimi minuti successivi all’uscita dal campo del numero ventiquattro azzurro.

INFORTUNIO INSIGNE – Lorenzo Insigne si è fermato. Dopo una siete di strappi intorno all’82° minuto il capitano azzurro ha avvertito un problema muscolare. Una volta uscito dal campo Insigne si è accasciato in lacrime con le mani sul volto. Sembrerebbe trattarsi di un problema all’adduttore, ma chiaramente seguiranno aggiornamenti più precisi. Al momento sembra concreta l’ipotesi che questo problema muscolare costringa il capitano azzurro a saltare la sfida di Champions League contro il Barcellona.

Manca una settimana esatta al match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro i blaugrana. La partita è infatti in programma sabato 8 agosto al Camp Nou di Barcellona. Come è noto il doppio confronto ripartirà dal risultato di 1-1 maturato all’andata al San Paolo. La sfida al Camp Nou è l’ultimo appuntamento che divide le due squadre dalle final eight di Lisbona. Lorenzo Insigne vorrà essere parte del match sicuramente ad ogni costo, ma solo le evidenze mediche ci sapranno dire se ciò potrà avvenire oppure il capitano dovrà rinunciare al big match.