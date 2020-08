Il cognato di Osimhen: “Crede nel progetto e in Gattuso, è un sogno”

A testimoniare l’entusiasmo di questa grande operazione di mercato per il Napoli, c’è anche Osita Okolo, cognato dell’attaccante Osimhen che non corso della trasmissione “Si gonfia la rete” a Radio Marte ha rivelato le sue sensazioni dopo la trattativa, queste le parole:

“Ho sentito Victor poco fa ed è molto felice, come lo sono anche io. Gli ho detto che deve lavorare duro ed essere sempre pronto, nella trattativa il cambio di agente è stato fondamentale. Aveva molte proposte ma alla fine ha trovato gli agenti giusti e gli hanno dato ciò che voleva. Non so quando arriverà a Napoli, ma ne parleremo, ora siamo entrambi a Lagos”.

“Per Osimhen è davvero un sogno, è davvero contento sia del progetto che di quanto lo abbia voluto Gattuso. Se giocherà da titolare segnerà molto. Se Napoli sarà meglio dell’Inghilterra lo scoprirò quando verrò a visitarla”.