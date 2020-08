SKY – Non c’è intesa tra De Laurentiis e Gattuso per il rinnovo: il tecnico si aspettava un’offerta più alta

Il noto esperto di mercato e giornalista di Sky Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti il rinnovo di contratto di Rino Gattuso. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Non c’è ancora l’intesa economica tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso per il rinnovo di contratto del tecnico. Forse in questo momento l’offerta presentata dal Napoli non è quella che si aspettava Rino Gattuso”.