CdS – Niente passerella per Karnezis, Gattuso voleva dargli minuti ma ora è del Lille

Il Napoli questa sera fa l’ultimo test per preparare la Champions contro il Barcellona, in una partita tutt’altro che priva di significato. Infatti al San Paolo va in scena quella che potrebbe essere la partita del record per Ciro Immobile, che vuole a tutti i costi battere i 36 gol del Pipita Higuain proprio contro l’ex squadra dell’argentino. Ma non solo. Perché stasera doveva accadere qualcosa che non accadrà. Infatti, come sottolinea il Corriere dello Sport, Rino Gattuso voleva concedere la passerella ad Orestis Karnezis, terzo portiere che però è rientrato nella trattativa per Osimhen ed è stato dunque ceduto al Lille. Niente saluti dal campo per il greco, salvo ultime sorprese.

