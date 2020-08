Fascia da capitano per Callejon all’ultima presenza con la maglia del Napoli: regalo di Insigne

Come riportato da Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, nel corso del prepartita di Napoli-Lazio, quest’oggi Josè Maria Callejon scenderà in campo con la fascia da capitano al braccio.

In teoria la fascia spetterebbe a Lorenzo Insigne, ma il capitano azzurro ha voluto fare questo regalo al suo compagno ed amico spagnolo. Tutti gli indizi sembrano far presagire che questa sia l’ultima partita al San Paolo per l’ex Real Madrid. Bellissimo regalo da parte di Insigne al numero sette di Motril.