RAI – Oggi l’ufficialità di Osimhen. Veretout e Faraoni interessano molto: ci sono novità su Thauvin e Sepe

Ciro Venerato, noto esperto di mercato Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Nonostante tutti i rallentamenti, oggi è il giorno dell’ufficialità per Osimhen. Contratto quinquennale a cinque milioni all’anno, lordi grazie al Decreto Crescita. Il 5% della cifra del trasferimento sarà versato dal Lille al fondo di solidarietà FIFA. L’inserimento di Karnezis e Manzi frutterà due plusvalenze al Napoli. Faraoni e Veretout sono indubbiamente due profili molto seguiti dalla dirigenza del Napoli, c’è molto gradimento in particolare per il centrocampista francese. Thauvin piace al Napoli, ma la dirigenza ha qualche dubbio sull’infortunio. Sepe non tornerebbe mai in azzurro per fare il terzo portiere, potrebbe arrivare solo in caso di cessione di uno tra Meret e Ospina”.