TS – Intesa di massima Milik-Juve, resta da scegliere la contropartita

Dopo Higuain, anche il polacco Milik potrebbe seriamente fare lo stesso percorso da Napoli a Torino. Infatti, Paratici sembra puntare forte su di lui, un numero nove perfetto per fare coppia con Ronaldo, scrive Tuttosport. Sull’obiettivo arrivano sempre più conferme, e il quotidiano afferma come ci sia già un’intesa di massima.

L”unica problematica sulla trattativa è di fatti data dalla scelta di una contropartita. Per ora i nomi in ballo sono Bernardeschi, a lungo accostato al Napoli, e i due giovani difensori Romero e Luca Pellegrini. Con Osimhen, gli azzurri possono liberarsi di Milik, ma occhio anche all’Atletico Madrid. Certo è, che Gattuso non punta su di lui.