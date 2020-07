Thauvin non rinnova, il Napoli e altre italiane lo seguono

Florian Thauvin, ala destra iconica del Marsiglia, ha un futuro sempre più incerto. Il club non gli ha ancora proposto il rinnovo del contratto nonostante il giocatore abbia in più occasioni dimostrato di voler rimanere. Il club potrebbe venderlo ad una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro, un affarone visto che è valutato almeno 30, complice il contratto che scadrà nel 2021. L’Équipe di oggi spiega come molti club italiani lo stiano osservando nelle amichevoli, mentre la Gazzetta dello Sport afferma che il giocatore sia addirittura stato offerto al Napoli. A Marsiglia i tifosi tremano mentre i partenopei proseguono la caccia all’ala.

