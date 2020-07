Ousmane Dembélé non recupera per il Napoli

Grande sfida, grandi calciatori. Anche se forse dal Barça ne manchera qualcuno. Secondo Sport, il campione francese Ousmane Dembélé dovrebbe saltare la partita dell’8 agosto contro il Napoli. Il campione del mondo infatti è fermo da sei mesi a causa della rottura del tendine prossimale del bicipite femorale alla coscia destra. All’inizio sembrava poter essere in grado di recuperare in tempo per la sfida ma la decisione di essere ancora prudenti sembra essere quella definitiva. Un peccato per il Napoli non affrontare i campioni al completo, ma diventa un vantaggio dal punto di vista tecnico.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI