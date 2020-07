Manolas brucia le tappe del recupero: potrebbe tornare tra i convocati già contro la Lazio

Kostas Manolas sta bruciando le tappe del recupero fisico e potrebbe essere convocato già per la sfida contro la Lazio al San Paolo. Di seguito quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla nostra redazione:

“Kostas, out con l’Inter per un’infrazione ad una costola, sta molto meglio. Non è da escludere ed anzi sembra plausibile una sua convocazione contro la Lazio. A fare la differenza sarà la gestione del dolore, la sopportazione personale. In ogni caso ieri Manolas ha lanciato segnali confortanti e potrebbe rientrare già contro la Lazio”.