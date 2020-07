KKN – Malcuit verso la cessione: Sampdoria forte su di lui, ma il calciatore preferirebbe un’altra opzione

Kevin Malcuit nel corso degli ultimi minuti della sfida tra Inter e Napoli è tornato finalmente in campo dopo l’infortunio. Per il terzino francese però rischia di essere arrivato il canto del cigno in maglia azzurra. Con l’aumento delle prestazioni convincenti da parte di Elseid Hysaj, il terzino francese ex Lille potrebbe essere ceduto nel corso del mercato estivo.

Secondo quanto evidenziato da Radio Kiss Kiss Napoli, il terzino sarebbe stato richiesto dalla Sampdoria per rinforzare la fascia destra. Malcuit non è particolarmente entusiasta dell’opzione blucerchiata. Sul calciatore sembra esserci anche la Roma, destinazione che sicuramente è maggiormente gradita al terzino azzurro.