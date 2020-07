Inzaghi: “Stagione memorabile, ma giocare ogni tre giorni non è possibile: mi auguro che si riparta con i tifosi”

L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha presentato la sfida tra Napoli e Lazio in conferenza stampa. Il tecnico dei biancocelesti ha specificato come ci tenga molto a chiudere al meglio una stagione “memorabile”. Di seguito le parole evidenziate dalla nostra redazione:

“È stata una stagione memorabile, è cominciata con la vittoria di un trofeo (la Supercoppa Italiana ndr), è continuata con il record di 11 vittorie consecutive e sta terminando con la storica qualificazione in Champions League che mancava da anni. Gli obiettivi personali dei giocatori sono stati centrati e c’è il ricordo di ciò che si era creato con la nostra gente prima del lockdown. L’augurio è che la prossima stagione comincia con un calendario normale. Giocare ogni due tre giorni per mesi non è possibile: è una gara ad eliminazione di giocatori. Soprattutto mi auguro che possa ricominciare con i tifosi allo stadio, perchè la gente è la linfa vitale del calcio”.

Di seguito il video direttamente dal profilo Twitter ufficiale della Lazio:

