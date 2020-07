De Laurentiis spiega: “Se mostrassi quanto sono alti i contratti si capirebbe perchè ci vuole tempo per Osimhen”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’assemblea di Lega Serie A: “Se vi mostrassi quanto sono alti in contratti in casa De Laurentiis, si capirebbe perchè ci vuole tutto questo tempo per Osimhen”.

L’attuale attaccante del Lille ha rilasciato alcune dichiarazioni al suo amico e giornalista Oma Akatugba, svelando un retroscena sul suo primo incontro con il Napoli, ai tempi del Wolfsburg:

“Incontrai Insigne quando il Napoli giocò contro il Wolfsburg, in un amichevole del 2017. Andai nel loro spogliatoio per chiedergli la maglia, ma purtroppo l’aveva già data ad un mio compagno di squadra. Mi piacciono molto Mertens e Koulibaly”.