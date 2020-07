Barcellona, ansia Suarez: l’attaccante rischia di saltare il Napoli!

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport all’interno dell’edizione odierna, il Barcellona rischia di non essere al completo per la sfida di Champions League contro il Napoli. Sono numerosi i calciatori blaugerana che stanno cercando di ritrovare la condizione migliore in vista della Champions: Lenglet, Griezmann e soprattutto Suarez. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Qualche buona notizia finalmente per Quique Setién, che ha potuto rivedere finalmente Lenglet in campo nel corso dell’allenamento odierno. Il centrale francese dovrebbe recuperare pienamente per la sfida con gli azzurri e dovrebbe fare coppia con Piquè al centro della difesa. Vicino al recupero completo anche Antoine Griezmann. C’è invece apprensione per le condizioni fisiche di Luis Suarez, perchè l’attaccante uruguaiano continua a sentire un fastidio al ginocchio operato nel mese di gennaio”.