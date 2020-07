Barcellona-Napoli, il segretario dello sport in Catalogna: “La città e il Camp Nou sono sicuri: non c’è ragione per giocare altrove”

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, si sta consumando un piccolo braccio di ferro riguardante la sfida tra Barcellona e Napoli. Il match valido per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League è previsto per l’8 agosto al Camp Nou. Come riportato dal quotidiano:

“Il programma previsto dalla società partenopea è inalterato: partenza venerdì 7 agosto in mattinata e notte in hotel a Barcellona. La ripartenza è prevista dopo la partita: in direzione Napoli in caso di eliminazione, in direzione Lisbona in caso di passaggio del turno”.

A tal proposito, Gerard Figueiras, segretario generale dello Sport in Catalogna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“In questo momento non c’è stato comunicato alcun impedimento per la partita a Barcellona dell’8 agosto. Il Camp Nou e la città sono sicuri. Nessuno dei protocolli adottati impedisce lo svolgimento della partita in totale sicurezza. Se la UEFA dovesse decidere di cambiare sede del match, saranno loro a comunicarlo. Io non posso far altro che ripetere ciò che diciamo da ormai due settimane: non c’è nessuna ragione per non giocare a Barcellona”.