Lozano convince Gattuso: il messicano si conquista la permanenza in azzurro!

Il primo anno in azzurro di Lozano non ha sicuramente rispettato le aspettative dei tifosi. Arrivato a Napoli la scorsa estate, il messicano ha disatteso le aspettative senza mai incidere sia nella gestione Ancelotti che in quella di Gennaro Gattuso.

Come riportato dai colleghi di “Calciomercato.it“, pare che però il numero 11 in questi mesi si sia guadagnato la riconferma all’ombra del Vesuvio. Secondo i colleghi, pare che il messicano abbia convinto Gattuso nonostante il poco spazio che l’allenatore di Corigliano gli ha concesso.

L’allenatore pare aver apprezzato l’impegno profuso in allenamento negli ultimi mesi dal giocatore ed in un incontro insieme a Mino Raiola pare avergli confermato la fiducia per il prossimo anno togliendolo dal mercato.